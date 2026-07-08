Hace un año, el 08 de julio de 2025, demolieron un centro de jubilados en el Parque Saavedra. El mismo, estaba ubicado en Av. García del Río, entre Conde y Gral. Ramón Freire. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con apoyo de la Policía de la Ciudad. Se desalojó el predio y se demolió la construcción ilegal con maquinaria especializada. Se retiraron unos siete camiones que estaban cargados con escombros.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Centro de Jubilados en el Parque Saavedra”
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