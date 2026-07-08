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Centro de Jubilados en el Parque Saavedra

Jul 8, 2026 #Centro de Jubilados, #Desalojo, #En un día como hoy, #Parque Saavedra, #Saavedra
Centro de Jubilados en el Parque Saavedra

Hace un año, el 08 de julio de 2025, demolieron un centro de jubilados en el Parque Saavedra. El mismo, estaba ubicado en Av. García del Río, entre Conde y Gral. Ramón Freire. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con apoyo de la Policía de la Ciudad. Se desalojó el predio y se demolió la construcción ilegal con maquinaria especializada. Se retiraron unos siete camiones que estaban cargados con escombros.

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