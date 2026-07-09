Hace 77 años, el 9 de julio de 1949, se inauguró el Museo Casa de Yrurtia que está ubicado en O´ Higgins 2390 en el barrio de Belgrano. Pero su historia había comenzado mucho antes, cuando Rogelio Yrurtia imaginó que ese hogar tendría un destino distinto. Es una casa que se soñó museo porque desde el comienzo existió el deseo de convertirla en un espacio abierto para todos.

Cuando le preguntaron a Rogelio Yrurtia qué pensaba hacer con ella, respondió con una convicción que marcaría su futuro. “Quiero donarla al Estado… Es mi manera de agradecerle a mi país”. Aquel deseo fue el primer paso para que la casa se transformara en un lugar abierto para todos. Tras la muerte de Rogelio, Lía Correa Morales asumió la dirección del museo, quien entendió que preservar el patrimonio también significaba acercarlo a la comunidad, generar nuevas formas de encuentro y hacer del museo un lugar vivo. Hoy ese legado sigue creciendo.

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