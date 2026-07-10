Un día cómo hoy pero hace 16 años, el 10 de Julio de 2010, Diego Tanuscio (23 años) fue atropellado en Figueroa Alcorta cerca de la intersección con La Pampa. Diego salía de un boliche junto a sus amigos y como consecuencia del impacto falleció a los pocos minutos por politraumatismos, una hemorragia interna y externa. Agustín Míguez, el conductor del auto, circulaba a gran velocidad por la avenida Figueroa Alcorta en sentido hacia el noroeste. No detuvo su marcha ni realizó ninguna maniobra elusiva, impactando con la parte delantera derecha del vehículo que tripulaba contra el cuerpo de la víctima. Tenía su licencia vencida y estaba alcoholizado.

El Tribunal Oral en lo Criminal número uno dictó la condena contra Míguez mediante el mecanismo de “juicio abreviado”, en el que el acusado admitió plenamente su intervención en el hecho que se le imputaba. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso y diez de inhabilitación por matar a un transeúnte.

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