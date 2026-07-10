Este viernes 10 de julio de 2026 por la tarde, cortaron un carril en Av. Crámer y José Hernández debido a la desaparición de una chica en Belgrano. Jessica Anahí Benítez Barbudes salió de su domicilio en el barrio de Belgrano el martes 7 de julio con destino al Colegio N° 8 «Julio A. Roca». Fue vista por última vez por la tarde mientras se llevaban adelante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026. La mamá contó que la llamó a las 18.20 horas para avisarle que no fuera a catequesis porque habían cancelado la clase, y la menor le respondió por WhatsApp: “Ya vuelvo”. Fue la última comunicación. Desde entonces, no hubo más señales.
Según la descripción policial, Jésica mide 1,65 metros, tiene una contextura física robusta, lleva el cabello largo color negro, y tiene la ceja derecha con un recorte y un piercing. El día que desapareció llevaba un buzo negro y un pantalón gris con detalles en verde. Quienes tengan información sobre el paradero pueden comunicarse al número de la madre: 11-5821-4001.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Desaparición de una chica en Belgrano”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, tus reclamos y/o tus propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núnez) y la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Saavedra y Coghlan) , suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte al canal Mi Belgrano TV.