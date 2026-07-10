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Desaparición de una chica en Belgrano

Jul 10, 2026 #Belgrano
Desaparición de una chica en Belgrano

Este viernes 10 de julio de 2026 por la tarde, cortaron un carril en Av. Crámer y José Hernández debido a la desaparición de una chica en Belgrano. Jessica Anahí Benítez Barbudes salió de su domicilio en el barrio de Belgrano el martes 7 de julio con destino al Colegio N° 8 «Julio A. Roca». Fue vista por última vez por la tarde mientras se llevaban adelante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026. La mamá contó que la llamó a las 18.20 horas para avisarle que no fuera a catequesis porque habían cancelado la clase, y la menor le respondió por WhatsApp: “Ya vuelvo”. Fue la última comunicación. Desde entonces, no hubo más señales.

Según la descripción policial, Jésica mide 1,65 metros, tiene una contextura física robusta, lleva el cabello largo color negro, y tiene la ceja derecha con un recorte y un piercing. El día que desapareció llevaba un buzo negro y un pantalón gris con detalles en verde. Quienes tengan información sobre el paradero pueden comunicarse al número de la madre: 11-5821-4001.

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