El 11 de julio de 2019, hace 7 años, se abrió al tránsito la calle Virrey del Pino. Años atrás, solo se podía cruzar caminando las vías del tren Mitre en Av. Del Libertador y Virrey del Pino, atravesando un puente peatonal que era oscuro y peligroso por las noches. El antiguo puente se retiró en el año 2017 para poder avanzar con las obras de la elevación de las vías modificando el paisaje del Bajo Belgrano.

Además, ese mismo día se inauguró la Plaza Belgrano. Este nuevo espacio público y verde cuenta con 2.400 metros cuadrados en el sector que quedó despejado por la elevación de las vías del tren Mitre. La plaza tiene juegos infantiles, una nueva vegetación, sectores de uso deportivo con postas aeróbicas, bicisendas y rampas de accesibilidad. En el acto inaugural el Jefe de Gobierno Porteño dijo: “Esto es mejor calidad de vida para todos los vecinos del barrio. La nueva plaza mejora mucho todo el entorno. La obra del Viaducto Mitre además de ser buena porque mejora la frecuencia del tren y saca las barreras también nos da la posibilidad de ganar estos espacios, ya que todos los terrenos que están al lado de las vías en la ciudad son terrenos degradados, inseguros y oscuros, y ahora acá tenemos un espacio verde con juegos para chicos y bicisendas”.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Abrió al tránsito la calle Virrey del Pino”