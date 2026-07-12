Enrique Rodríguez (Tritonal, Saxópatas) brinda Clases de Saxo.

Técnica para comenzar a tocar o mejorar.

Lectura con métodos de jazz y otros géneros.

Improvisación, conceptos básicos y avanzados.

Aranceles Accesibles

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