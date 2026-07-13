La Legislatura de la Ciudad aprobó una fuerte reforma al Código Contravencional propuesta por Jorge Macri, que endurece las penas para los trapitos. Además, la nueva norma refuerza las sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad. A partir de esta modificación, se amplía la capacidad de control del Gobierno de la Ciudad, se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos y se faculta a la Policía Porteña a detener a los trapitos que se apropian del espacio público y extorsionan a los vecinos.

Hasta ahora, cuidar coches o limpiar parabrisas ilegalmente se penaba con multas que resultaban incobrables. Con estos cambios, seguirá siendo una contravención pero con penas más severas. Las penas para los trapitos varían según el contexto y el nivel de organización.

Trapitos y limpiavidrios serán detenidos en el marco de eventos masivos o cuando se los encuentre en las calles de la ciudad:

En eventos masivos: cuando se demuestre la existencia de una organización previa o una banda organizada, las penas serán de 20 a 50 días de detención.

Cuidacoches en las calles: se prevé la detención por entre 10 a 30 días para quien cuide coches de manera ilegal en cualquier calle o lugar de la Ciudad.

Jefes, organizadores o promotores: tendrán penas de hasta 60 días de cárcel.

Contra los aprietes: las penas se duplican ante situaciones de violencia o acoso generalizado en la calle.

Trabajo comunitario y multas: los días de “utilidad pública” o trabajo comunitario que se pueden sumar como pena pasan de 2 a un período de 20 a 45 días. Y las multas económicas que antes iban de $50.000 a $285.000 se elevan fuertemente, fijándose a partir de $1.139.988.

Quita de planes sociales: aquellos que actúen en forma organizada en eventos masivos podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales de la Ciudad.

El control sobre los eventos masivos será mucho más riguroso

Alcance: la prohibición y las nuevas penas se aplicarán en cualquier tipo de evento dentro de la Ciudad (antes era sólo en deportivos o artísticos masivos).

Radio extendido: el área de prohibición y control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda de donde se realice el evento.

Mayor cobertura horaria: los controles ya no empezarán 3 horas antes y terminarán 2 horas después; ahora la prohibición regirá desde 6 horas antes del inicio del evento y hasta 3 horas después del final.

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