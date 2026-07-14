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Una Ciudad Infantil en el Bajo Belgrano

Jul 14, 2026 #Bajo Belgrano, #Ciudad Infantil, #En un día como hoy, #Historia, #Un día cómo hoy
Una Ciudad Infantil en el Bajo Belgrano

En 1949 había una Ciudad Infantil en el Bajo Belgrano (Echeverría 955). Se inauguró en un día como hoy pero hace 77 años, el 14 de julio de 1949. Se le se dio el nombre de “Amanda Allen” en homenaje a una enfermera de la Fundación Eva Perón, que en un viaje de ayuda humanitaria a Ecuador sufrió un terrible accidente. La Ciudad Infantil recibía a niños de 2 a 7 años en general huérfanos o que no podían ser cuidados por sus padres. En el edificio principal funcionaban las secciones básicas del hogar escuela contaba además con parque Arroyo, pileta de natación y una verdadera ciudad en miniatura que recreaba el mundo adulto con su propio banco, mercado, estación de servicio, iglesia, municipalidad y comisaría.

Dos años después, el 27 de octubre de 1951 se inauguró la Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón”, abarcando un predio de cuatro hectáreas. Se comunicaba con la Ciudad Infantil a través de un túnel. Cinco hectáreas con estadio de fútbol, pista de atletismo, piletas, cancha de básquet y gimnasio. Contenía una réplica de la casa de gobierno donde los alumnos votaban y dirigían las labores de la pequeña ciudad fomentando su formación política.

La totalidad de las instalaciones fueron desalojadas por la dictadura militar instaurada en 1955, destinándolas posteriormente al Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado y demoliendo gran parte de la mini-ciudad infantil. En el año 2013 se declaró lugar Histórico Nacional al conjunto edilicio del Servicio Nacional de Rehabilitación y del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, ubicado en la fracción del polígono formado por las calles Blanco Encalada, Ramsay, Echeverría, Húsares, Juramento y Dragones.

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