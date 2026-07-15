La Legisladora, Guadalupe Tagliaferri, presentó un proyecto de ley con el objetivo de otorgar un permiso de uso precario y gratuito a favor de un Centro de Jubilados en Villa Urquiza respecto del inmueble ubicado en Miller 2518. Está ubicado dentro de la Plaza Marcos Sastre (delimitada por las calles Miller, Av. Monroe, Valdenegro y Franklin Roosevelt). El permiso sería por el término de 20 años, con el fin de garantizar la continuidad y fortalecimiento de las actividades comunitarias, culturales, recreativas y de promoción del bienestar que la institución desarrolla en beneficio de las personas mayores de la Ciudad de Buenos Aires.

Fundamentos del Proyecto

Los centros de jubilados y pensionados cumplen un rol social fundamental dentro del entramado comunitario de nuestra Ciudad. Constituyen espacios de encuentro, contención, integración y participación activa para las personas mayores. Promueven el envejecimiento saludable, la inclusión social y la mejora en la calidad de vida de uno de los sectores más importantes y vulnerables de la población.

El “Centro de Jubilados y Pensionados Siempre Juntos de Villa Urquiza” desarrolla tareas de profundo valor social y comunitario. Genera actividades recreativas, culturales, educativas y de acompañamiento destinadas a fortalecer los vínculos sociales y combatir situaciones de aislamiento y soledad que afectan especialmente a las personas adultas mayores. La Constitución establece que la Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades. También el pleno goce de sus derechos, promoviendo su protección e integración económica y sociocultural. Asimismo, impone a las autoridades el deber de desarrollar políticas destinadas a su amparo, participación e integración comunitaria.



En ese sentido, resulta imprescindible que el Estado local acompañe y fortalezca a las instituciones intermedias que desarrollan actividades de interés social y comunitario, facilitando las herramientas necesarias para asegurar su funcionamiento y permanencia en el tiempo. El otorgamiento del permiso de uso precario y gratuito del inmueble mencionado permitirá brindar estabilidad institucional a la entidad beneficiaria, posibilitando la continuidad de sus actividades y la planificación de mejoras edilicias y programas comunitarios a largo plazo. El proyecto contempla además una serie de obligaciones y controles destinados a resguardar el interés público y el patrimonio estatal, estableciendo expresamente que la entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en adecuado estado de conservación, cumplir con todas las normas de habilitación y seguridad vigentes, afrontar los gastos derivados de su funcionamiento y abstenerse de ceder, alquilar o modificar el destino autorizado del predio.



Asimismo, se prevé la facultad del Gobierno de la Ciudad de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones establecidas y revocar el permiso ante incumplimientos o razones fundadas de interés público, garantizando de este modo un adecuado equilibrio entre el acompañamiento estatal a las organizaciones sociales y la tutela del patrimonio público.

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