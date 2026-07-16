Los vecinos tienen que dejar la basura en bolsas cerradas dentro de los contenedores, entre las 19 y las 21 horas. Así, el camión pasa por la noche y realiza la recolección. De este modo, durante todo el día, las calles permanecen limpias. En teoría, el plan es perfecto pero en la práctica no funciona. Muchos vecinos no respetan el horario para sacar la basura. Entonces, hay personas que pasan en cualquier momento del día, sacan las bolsas de los contenedores, las abren, se llevan lo que les sirve y el resto queda tirado.

Algunos que no respetan el horario, argumentan que no están en su domicilio entre las 19 y las 21. Pero si vivimos en barrios donde hay más edificios que casas y supuestamente los encargados sacan la basura cuando corresponde, no deberían

haber muchas bolsas en los contenedores durante el día. Hay quienes culpan a los comercios que tiran basura en cualquier momento. Pero últimamente el Gobierno Porteño clausuró varios negocios por el manejo de los residuos. Entonces, se supone que los comerciantes deberían ser muy cuidadosos y respetuosos de las normas.

¿Cómo podemos hacer para vivir sin basura en las calles? ¿Es sólo una cuestión de horarios? ¿Es bueno el sistema de contenedores? Tal vez llegó la hora de terminar con la búsqueda de culpables. Hacernos cargo, estudiar cómo se realiza el manejo de la basura en otras ciudades y copiar o adaptar el sistema que sea más adecuado para Buenos Aires. Los vecinos y el Gobierno Porteño, nos debemos un debate profundo para llegar a una conclusión y encontrar una solución.

Lo que pasa en la práctica

El plan es perfecto pero en la práctica no funciona. Una vecina nos mandó una foto de Moldes al 1400 junto con el siguiente comentario: “Todos los días montañas de basura. Tenemos dos contenedores en la puerta del edificio. Los vecinos son muy desconsiderados y sucios. Reclamo y vienen a limpiar, pero esto es diariamente. Sumen a los que vienen a revolver la basura. Así están los contenedores un domingo a la mañana”.

Cliba, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano nos envió una imagen del lugar e informó lo siguiente: “Verificamos la situación informada y constatamos que el servicio de recolección se prestó en el horario y bajo la modalidad correspondiente. Asimismo, se realizaron tareas adicionales de limpieza para retirar los residuos diseminados y los materiales que se encontraban fuera del contenedor”.

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