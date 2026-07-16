Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Buenos Aires Diario MBMC

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Julio 2026

Jul 16, 2026 #buenos aires, #Diario MBMC, #MBMC
Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Julio 2026

Mi Buenos Aires Mi Ciudad contiene información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En esta edición, Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Julio 2026, se pueden leer las siguientes notas:

Sugerencias para ir al Teatro:

La edición de Julio de Mi Belgrano con información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y la Comuna 12 (Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan), la podés leer en: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano241.pdf

Auspician Mi Buenos Aires Mi Ciudad:

Recomendaciones para los lectores de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Julio 2026

Entrada relacionada

Mi Belgrano edición Julio de 2026

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Junio 2026

Diario Mi Belgrano de Junio de 2026

Te has perdido

Buenos Aires Diario MBMC

Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Julio 2026

16 julio, 2026 admin
Archivo Basura

El plan es perfecto

16 julio, 2026 admin
Arte Clases Clasificados Dibujo Talleres

Taller de pintura

16 julio, 2026 admin
Archivo Tercera Edad Villa Urquiza

Centro de Jubilados en Villa Urquiza

15 julio, 2026 admin