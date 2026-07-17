Un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad permitió detener a tres delincuentes, todos domiciliados en el conurbano, con antecedentes y dos de ellos colombianos, que intentaron robar en Villa Urquiza. Uno de los colombianos, de 51 años, tiene antecedentes por robo agravado, robo y hurto agravado, entre 2021 y 2025. Otro de sus cómplices, argentino y de 35 años, registra siete antecedentes por robo y tentativa de robo entre 2018 y 2021. El tercer integrante de la banda también es colombiano y tiene 24 años.

El hecho ocurrió la noche del viernes 26 de junio, cuando una vecina llamó al 911 para alertar que había visto a dos hombres trepar al balcón del primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Nahuel Huapí al 5400 y que luego habían escapado por la calle Andonaegui. A los pocos minutos, ingresó otro llamado al 911 realizado por el conductor de una ambulancia, quien informó que había visto a dos hombres salir corriendo del mismo edificio y subir a un Renault 12 gris oscuro junto a un tercer cómplice, por lo que aportó la patente del vehículo utilizado para la fuga.

Con esos datos, la Policía de la Ciudad emitió la alerta e inició un operativo cerrojo en la zona, que permitió localizar el auto unos 15 minutos después a unas 20 cuadras del edificio, en la intersección de avenida De los Constituyentes y Núñez. Allí fueron identificados y detenidos. Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron una mochila negra que contenía destornilladores, un criquet, distintos manojos de llaves, entre otros elementos para cometer delitos.

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