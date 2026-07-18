Desde el lunes 20 de julio, y durante las dos semanas del receso escolar de invierno, el puente Labruna estará cerrado mano hacia el oeste (conexión con la colectora de Av. Cantilo con Av. Udaondo y Av. del Libertador) por obras en la estructura original del puente. Como alternativa, el tránsito de la colectora de Av. Cantilo deberá seguir hacia el norte hasta conectar con Av. Del Libertador, en el enlace debajo de Av. General Paz. Las obras no afectarán el tránsito del nuevo tramo del puente con el paso hacia Cantilo y Ciudad Universitaria y se mantendrá habilitada la pasarela peatonal que permite el ingreso a la Estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte. Tampoco se modificará el tránsito de la rotonda de la colectora de Av. Cantilo.
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