Obras en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la primera etapa de las obras Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), ubicado en Echeverría 955, en el Bajo Belgrano. Se hizo una readecuación estructural y funcional del edificio Anexo. La intervención busca modernizar el edificio, mejorar sus condiciones de seguridad y reorganizar los espacios administrativos y de farmacia para optimizar la atención de pacientes y las condiciones de trabajo del personal.

En esta etapa se llevó adelante la demolición integral del segundo piso del Anexo, junto con el tanque de agua y la sala de máquinas del ascensor central. Se conservó únicamente un sector destinado a alojar la sala de máquinas de las bombas de incendio y los termotanques. Como parte de los trabajos, se ejecutará también una nueva azotea.

La obra

La obra comprende, además, la readecuación completa del primer piso, donde se relocalizan las áreas de Dirección, Administración y Farmacia Hospitalaria. El sector de Dirección contará con oficinas de dirección y subdirección, una secretaría con dos puestos de atención al público para la recepción de trámites, una sala de reuniones, un depósito de muestras de medicamentos y la oficina de la jefatura del departamento médico.

El área administrativa reunirá las oficinas de gerencia administrativa, facturación, patrimonio y suministro, tesorería y departamento contable, compras y personal, con espacios específicos de atención tanto para pacientes como para el propio personal del instituto. A esto se suman áreas de apoyo con office, comedor y sanitarios.

La nueva Farmacia Hospitalaria incorporará una oficina de jefatura, un sector de registro y control de medicamentos e insumos, ventanillas de despacho para pacientes ambulatorios e internados, un área de recepción de medicamentos y un espacio de preparación de unidosis con superficie de trabajo y guardado. Como tareas complementarias, la obra incluye el refuerzo estructural y reparaciones en el área de comedor y cocina, y la reparación de las cubiertas de la Capilla y el Museo del instituto.

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