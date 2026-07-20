Este lunes 20 de julio de 2026, por la mañana, se produjo un choque en Crámer y Blanco Encalada. Cuatro autos fueron afectados en la colisión, un Renault Sandero, un Citroen C3, un Peugeot 308 y un Honda Fit. Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para brindar asistencia. Dos hombres y una mujer fueron asistidos por personal del SAME (ninguno de ellos presentaba heridas de gravedad). El joven de 23 años que conducía el Peugeot, rechazó la atención del SAME y optó por aguardar la llegada de profesionales de su cobertura médica privada. Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte sobre la Avenida Crámer en sentido norte, en dirección hacia la avenida Monroe, lo que generó demoras para los automovilistas que circulaban por la zona.

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