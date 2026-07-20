Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Automóviles Autos Av. Crámer Belgrano Choque

Choque en Crámer y Blanco Encalada

Jul 20, 2026 #Av. Crámer, #Belgrano, #Choque, #Crámer
Choque en Crámer y Blanco Encalada

Este lunes 20 de julio de 2026, por la mañana, se produjo un choque en Crámer y Blanco Encalada. Cuatro autos fueron afectados en la colisión, un Renault Sandero, un Citroen C3, un Peugeot 308 y un Honda Fit. Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para brindar asistencia. Dos hombres y una mujer fueron asistidos por personal del SAME (ninguno de ellos presentaba heridas de gravedad). El joven de 23 años que conducía el Peugeot, rechazó la atención del SAME y optó por aguardar la llegada de profesionales de su cobertura médica privada. Como consecuencia del operativo, se dispuso un corte sobre la Avenida Crámer en sentido norte, en dirección hacia la avenida Monroe, lo que generó demoras para los automovilistas que circulaban por la zona.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Choque en Crámer y Blanco Encalada”

Entrada relacionada

Obras en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica

El puente Labruna estará cerrado

Gimnasia con ritmos para mayores de 60

Te has perdido

Archivo Automóviles Autos Av. Crámer Belgrano Choque

Choque en Crámer y Blanco Encalada

20 julio, 2026 admin
Aire Acondicionado Clasificados Electricidad Hogar Plomero Refacciones Servicios

Mantenimiento general de viviendas

20 julio, 2026 admin
Archivo Bajo Belgrano Obras

Obras en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica

19 julio, 2026 admin
Archivo Tránsito

El puente Labruna estará cerrado

18 julio, 2026 admin