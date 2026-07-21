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Obras y curiosidades

Jul 21, 2026 #Chicos, #Museo Larreta, #Museos, #Vacaciones de Invierno
Obras y curiosidades

El miércoles 22 de julio a las 16 horas, el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) propone “Obras y curiosidades” un recorrido participativo para grandes y chicos que invita a descubrir el patrimonio desde el juego, la imaginación y las historias. Junto a la Reina Lila y su cofre de secretos, en este encuentro los visitantes pueden sumergirse en el imaginario caballeresco de la colección a través de la observación y el juego. Historias narradas que llevan a descubrir las curiosidades que guarda el museo. ¿Alguna vez viste una armadura de cerca? ¿Sabés para qué servían los escudos heráldicos?

Obras y curiosidades en foco es un ciclo de visitas guiadas que invita a poner el acento en los detalles del museo a través de la observación, la conversación y el intercambio de ideas. Se trata de recorridos para toda la familia, pensados para compartir la experiencia de descubrir juntos las capas de sentido que componen cada objeto y cada espacio del museo. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Williams. Esta actividad a cargo de Roxana Pruzan (Profesora de Nivel Inicial, titiritera y narradora), es gratuita y está incluida en la entrada al museo. El Ingreso es por orden de llegada y la capacidad limitada.

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