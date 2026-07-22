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Jul 22, 2026 #Agrimensura, #Clasficados, #Ingeniero, #Ingeniero Agrimensor, #Profesionales
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Ingeniero Agrimensor José María Seoane. Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

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