El Museo de Arte Español Enrique Larreta, ubicado en Juramento 2291, invita a una visita teatralizada, junto al Prof. Elías Figueira Pérez, quien dará vida al escritor y diplomático para acompañar al público por un recorrido inmersivo entre relatos, anécdotas y referencias históricas y literarias vinculadas a su trayectoria. A través de la arquitectura, la colección y los ambientes que habitó, los visitantes podrán descubrir nuevas conexiones con el imaginario del Siglo de Oro español presente en “La gloria de Don Ramiro”, una de sus obras más reconocidas.
Una propuesta para redescubrir la Casa de Enrique Larreta como testimonio de una época, donde cada objeto, sala y detalle construyen la escenografía de una vida dedicada al arte, la literatura y la cultura. Esta actividad que no requiere inscripción previa y está incluida en la entrada al museo, se realizará el jueves 23 de julio a las 14 horas y el domingo 26 de julio a las 17 horas.
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