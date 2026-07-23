Este 23 de julio de 2026, el vecino Pedro Aznar cumple 67 años. Vive en el barrio desde 1986. En un reportaje que Mi Belgrano le realizó hace varios años, el reconocido músico dijo: “Elegí a Belgrano por sus arboledas, sus casas añosas, y esa sensación de barrio que es un mundo independiente de la ciudad. Habiendo nacido en Liniers, de casas bajas y siestas silenciosas, barrio que está tan lejos como se puede estar del centro, siempre le tuve un cierto recelo a esa locura de la urbe. Belgrano todavía tenía, treinta años atrás, esa impronta de lugar convenientemente distante, y con vida propia. Me gusta ese túnel verde que hacen las copas de los árboles en las calles Arcos, 11 de Septiembre y O’Higgins. Solía caminar con frecuencia para ver las casonas que todavía conservaban sus parques; la mayoría, hoy, lamentablemente se han perdido”.

En la foto se pueden ver a Pedro Aznar junto a David Lebón con un ejemplar del diario Mi Belgrano en su mano, en un recital que dieron hace varios años también en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348).

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