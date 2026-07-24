Ubicado en Av. Monroe 3555, hoy, el Hospital Pirovano cumple 130 años. Se inauguró el 24 de julio de 1896. Actualmente es uno de los hospitales públicos más grandes y completos de la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Monroe 3555 y tiene un área de cobertura de 2756 manzanas de la ciudad, comprendiendo a los barrios de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez, Palermo, parte de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Cubre un área programática de 30 km2 en la que viven más de 500.000 personas. Se atienden de las más variadas especialidades y todas en la más alta complejidad, con personal médico de élite.

En enero de este año, finalizó la obra de ampliación de la Guardia del Hospital Pirovano. El servicio cuenta ahora con un shock room con cinco camas y puestos de observación. También se realizó una renovación integral del sistema de climatización. El Hospital Pirovano avanza en una transformación estructural para elevar su capacidad y calidad de atención. Entre las obras en marcha se encuentran un nuevo sector de triage y ocho consultorios ambulatorios.

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