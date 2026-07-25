Este domingo 26 de julio de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: La Gata sobre el Tejado de Zinc caliente en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1958, dirigida por Richard Brooks. Sinopsis: La grave enfermedad Big Daddy (Burl Ives), anciano patriarca de una adinerada familia sureña, desata una crisis en la misma. Uno de sus hijos, Brick (Paul Newman), sintiéndose culpable por el reciente suicidio de su amigo Skipper, se refugia en el alcohol y se muestra completamente indiferente ante la situación. Pero Maggie (Elizabeth Taylor), su mujer, no está dispuesta a contemplar impasible su destrucción. El otro hijo, Gooper, ambicioso y oportunista, trata de aprovechar la situación para lograr el control de herencia. Basada en la obra teatral de Tennessee Williams, ganadora del premio Pulitzer.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Los dorados años ’50 de Hollywood

El Museo Sarmiento durante el mes de Julio presenta el ciclo de cine: “Los dorados años ’50 de Hollywood”, proyectando cada domingo una nueva película. La década de los ’50 fue un momento central de la época dorada de Hollywood (por lo general considerada tal entre 1930 y 1960), etapa caracterizada por el apogeo del sistema de estudios, donde las grandes compañías cinematográficas controlaban desde la producción hasta las salas de cine.



También fue el tiempo del «star system», con grandes actrices (como la inolvidable Norma Desmond interpretada por Gloria Swanson en «Sunset Boulevard» -El ocaso de una vida-) y actores que dominaban las pantallas y las taquillas. En un momento en que la sociedad empezaba a dejar atrás la Segunda Guerra Mundial y se asomaba a las consecuencias de la llamada Guerra Fría, y la televisión se consolidaba como atracción masiva, Hollywood se reinventó valiéndose de las innovaciones tecnológicas, las grandes producciones y potenciando géneros como las comedias musicales, que alcanzaron entonces su esplendor y de las que «Cantando bajo la lluvia», incluida en este ciclo, es uno de sus más logrados exponentes.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Gata sobre el Tejado de Zinc caliente”