El sábado 25 de julio de 2026 se desplegó un operativo policial por el partido entre River y Barracas. Se labraron 209 actas contravencionales y se demoraron 15 personas que actuaban como trapitos en las inmediaciones de la cancha. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Conductas Ilícitas en Eventos Masivos, con intervención de la Unidad Fiscal Norte, Área Flagrancia.

Durante el operativo se labraron 132 actas contravencionales por ingresar sin entrada, luego de que los causantes ingresaran al dispositivo de seguridad y, al arribar a la línea de control de acceso se constatara que no contaban con la documentación necesaria para el evento. Además, se confeccionaron 72 actas por derecho de admisión, tras verificar los datos filiatorios de los involucrados mediante el sistema del programa Tribuna Segura, que arrojó como resultado que tenían una restricción vigente para ingresar a eventos masivos.

En paralelo, 11 personas fueron procesadas por falsificación de documento público, al detectarse que intentaron ingresar al estadio con carnets truchos o modificados, muchos de los cuales tenían adhesivos colocados sobre el nombre para intentar engañar a los controles de seguridad. También se realizaron tres actas de notificación por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, luego de que los controles arrojaran que los causantes tenían impedimento de acceso a eventos masivos por esa condición. Por último, en las inmediaciones del estadio fueron demoradas 15 personas que actuaban como trapitos.

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