El pasado 3 de junio de 2026, se produjo un robo en Arribeños al 2100. Todo comenzó a las 2 AM, cuando un hombre hizo una consulta por WhatsApp sobre los servicios sexuales que ofrecían por internet. Media hora después llegó en moto al lugar, donde lo recibió una mujer. Al ingresar al departamento, extrajo un arma de fuego y amenazó a la joven: “Dame la plata que tengas o te pego un tiro”. Tras exigirle el celular, le tapó la boca con una cinta y la maniató. Nervioso salió al pasillo y, a los gritos, les ordenó a las otras dos mujeres que estaban, que le dieran el dinero y los teléfonos. “No llamen a la policía. Las entregaron”, les dijo.

Una de las chicas que estaba más cerca de la puerta y con un juego de llaves en las manos, logró salir al palier. Pidió ayuda. Golpeó dos veces la puerta del encargado del edificio. Entonces, el hombre le gritó, le apuntó a la cabeza y le disparó. El proyectil rozó la sien de la mujer, que cayó de rodillas al suelo pero no perdió el conocimiento y salvó su vida de milagro. El delincuente escapó con un botín de entre 60.000 y 80.000 pesos y 4 teléfonos celulares. Corrió por la calle Arribeños y en la Avenida del Libertador y Juramento se encontró con una mujer que lo esperaba en una moto. Antes de irse, compró un chocolate en un kiosco y ahí fue capturada su imagen por una cámara. Luego, subió a la moto y ambos se retiraron del lugar, con cascos colocados con detalles en rojo.

Reconstrucción del hecho

A partir de la reconstrucción que lograron hacer los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se pudo determinar con las máquinas lectoras de patentes instaladas en distintos puntos de la ciudad, se pudo identificar la matrícula de la moto y su titularidad.

Después se determinó, a partir de información aportada por personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que el día siguiente al robo e intento de homicidio en Belgrano, el delincuente tuvo un accidente con la moto en Merlo. El sospechoso y su acompañante resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo.

El hombre se fue del hospital sin el alta médica. Su acompañante quedó internada. La moto fue secuestrada por personal de la comisaría 6a. de Merlo. Con las pruebas reunidas, el fiscal Campagnoli pidió la detención del hombre que será juzgado por los delitos de robo agravado por su comisión mediante el uso de un arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal y tentativa de homicidio.

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