El lunes 27 de julio de 2026, pasadas las 22.30 horas, se produjo un incendio en Balbín al 3000. El siniestro se desató en un PH de planta baja. Una mujer de 47 años y una niña de 11 años fueron trasladadas al Hospital Pirovano. Mientras que una mujer de 96 años fue asistida el lugar y no requirió traslado. Un hombre de 45 años fue hallado sin vida en el interior del inmueble.

El SAME desplegó siete unidades en el operativo, incluido un móvil de la Unidad Médica de Alta Tecnología, y al mismo tiempo realizó oxigenación de las mascotas que se encontraban en la vivienda al momento del siniestro. Efectivos de la Comisaría 12C y personal de Bomberos realizaron las pericias pertinentes para determinar el origen y las circunstancias del incendio. Las causas del siniestro aún no fueron establecidas de manera oficial.

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