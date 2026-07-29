Caminando por el barrio, uno se puede encontrar con Bicicletas fantasmas. Son bicis pintadas de blanco que se las encadena en los lugares donde un ciclista ha tenido un accidente mortal. El movimiento de las bicicletas fantasma surgió en 2003 en Misuri, Estados Unidos, cuando una chica murió embestida por un coche. A los pocos días sus amigos pintaron de blanco una bicicleta y la colocaron allí donde perdió la vida. Estas bicicletas son un recuerdo póstumo en memoria de un ciclista fallecido, y una denuncia sobre el derecho de todo ciclista a circular seguro.

El movimiento de las bicicletas fantasma pretende recordar a las víctimas y alertar a las autoridades y ciclistas de la peligrosidad de determinadas calles y carreteras. Estas bicicletas funerarias, previamente se inutilizan, se le cortan los cables, se le quitan los frenos y las luces, se pinchan o desinflan las ruedas; en definitiva, lo que queda es pura chatarra sin ningún valor, nada más que el recuerdo de una desgracia. Luego, le dan varias capas de pintura blanca y la dejan secar. Cuando está lista, la atan con una cadena y un candado en el lugar donde se produjo el siniestro. Una placa grabada con el nombre de la víctima, el día del accidente y unas flores recuerdan que quien murió allí viajaba sobre dos frágiles ruedas y tenía un nombre y un apellido.

Tres bicicletas fantasmas en la zona

01) El 27 de octubre de 2016 a las 20 horas, Silvina Urbina que circulaba en bicicleta por Av. Cabildo, fue atropellada poco después de cruzar Blanco Encalada y falleció. Según el testimonio de un colectivero, la ciclista quiso pasar por la izquierda a un camión lleno de brea que la cerró atrapándola con las ruedas traseras. La mujer quedó debajo del camión siendo despedida a metros. El camionero siguió su camino sin parar a ver lo que había sucedido

02) El 20 de Julio de 2014 alrededor de las 15 horas, un joven de tan solo 17 años fue atropellado en Avenida Elcano y Superí. Julián Cáceres, quien vivía en Saavedra con sus padres y un hermano, estaba andando en su bicicleta cuando fue arrollado por un Peugeot 207 blanco que se dio a la fuga a gran velocidad, doblando por la calle Freire. El joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo una lesión cerebral, por la cual fue trasladado al Hospital Pirovano y luego derivado al Hospital Naval. El chico fue operado y estuvo internado, pero finalmente falleció 6 días después.

03) El 10 de agosto de 2022 por la mañana, un ciclista fue atropellado por un camión en Av. Balbín y Monroe. Personal policial fue desplazado a la intersección mencionada. Una vez en el lugar, constataron que una persona se hallaba tirada sobre la cinta asfáltica y no respondía a los estímulos. Junto a él, había una bicicleta tirada y a su lado se encontraba un señor quien contó que venía circulando por la Av. Monroe sentido Av. Cabildo manejando un camión tipo volquete. Al girar hacia la Av. Ricardo Balbín colisionó con su rueda trasera derecha al ciclista. El Personal del SAME constató el fallecimiento del ciclista a las 11:15 horas.

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