Se puede disfrutar de las vacaciones de invierno en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309). El museo abre sus puertas para compartir tardes de juego, creatividad, música y descubrimiento en familia. Todas las actividades están incluidas con la entrada al museo y no se suspenden por lluvia.

Viernes 31 de julio

15 horas: Visitas Taller (Para niños desde los 5 años, acompañados por un adulto). Formar palabras, descubrir historias. Una propuesta para familias, amistades, público curioso y comunidad en la que se invita a recorrer la muestra “La forma de las palabras: herramientas, usos y espacios de la escritura en el siglo diecinueve” con juegos y actividades para experimentar modos de escritura del pasado en el presente.

Sábado 01 de agosto

15 horas: ¡Tucúm Pá! Un taller de expresión y percusión corporal para niños y niñas. Vamos a jugar con nuestro cuerpo como si fuera un instrumento, afinando el oído y usando nuestra imaginación. A partir de esta experiencia, recuperaremos brevemente los ritmos populares de raíces africanas y conversaremos sobre los roles de la población afrodescendiente durante distintas etapas del siglo XIX.

16.30 horas: Rodar en canciones. Ronda Gurí. Este espectáculo invita a compartir un viaje musical lleno de imaginación, juegos, personajes entrañables y ritmos diversos. A través de canciones, historias y sonidos, propone un encuentro para disfrutar en familia, donde la música, el juego y la creatividad se abrazan en una ronda para grandes y chicos.

Domingo 02 de agosto

15 horas: Enciclopedia ilustrada de herramientas fantásticas. Un taller de dibujo y collage que propone imaginar máquinas y herramienta para resolver problemas, a partir de la combinación de diferentes elementos familiares o desconocidos. Para ello se trabajará en función de los objetos que nos rodean, ¿qué es una herramienta?, ¿para qué sirven? y ¿quiénes las utilizan? Con una amplia selección de imágenes de distintos objetos, instrumentos, artefactos y máquinas, cada participante podrá recortar, pegar, combinar e intervenir a su gusto.

Visitas guiadas en las Vacaciones de Invierno en el Museo Saavedra

Sábado 1/8 y domingo 2/8 a las 12 horas: Una visita guiada por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación.

Sábado 1/8 a las 16 horas: Una visita guiada por las salas del museo, haciendo foco en detalles, historia y curiosidades de algunos de los muebles e instrumentos musicales destacados en la colección.

Domingo 2/8 a las 16 horas: Ecos de marfil. Un recorrido por los distintos objetos del museo realizados en marfil, para repensar el uso de este material a lo largo del siglo XIX y reflexionar sobre cómo ha ido cambiando nuestra mirada sobre el uso de ciertos materiales de origen animal.

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