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Vacaciones de Invierno en el Museo Saavedra

Jul 30, 2026 #Museo Saavedra, #Museos, #Vacaciones de Invierno
Vacaciones de Invierno en el Museo Saavedra

Se puede disfrutar de las vacaciones de invierno en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309). El museo abre sus puertas para compartir tardes de juego, creatividad, música y descubrimiento en familia. Todas las actividades están incluidas con la entrada al museo y no se suspenden por lluvia.

Viernes 31 de julio

15 horas: Visitas Taller (Para niños desde los 5 años, acompañados por un adulto). Formar palabras, descubrir historias. Una propuesta para familias, amistades, público curioso y comunidad en la que se invita a recorrer la muestra “La forma de las palabras: herramientas, usos y espacios de la escritura en el siglo diecinueve” con juegos y actividades para experimentar modos de escritura del pasado en el presente.

Sábado 01 de agosto

15 horas: ¡Tucúm Pá! Un taller de expresión y percusión corporal para niños y niñas. Vamos a jugar con nuestro cuerpo como si fuera un instrumento, afinando el oído y usando nuestra imaginación. A partir de esta experiencia, recuperaremos brevemente los ritmos populares de raíces africanas y conversaremos sobre los roles de la población afrodescendiente durante distintas etapas del siglo XIX.

16.30 horas: Rodar en canciones. Ronda Gurí. Este espectáculo invita a compartir un viaje musical lleno de imaginación, juegos, personajes entrañables y ritmos diversos. A través de canciones, historias y sonidos, propone un encuentro para disfrutar en familia, donde la música, el juego y la creatividad se abrazan en una ronda para grandes y chicos.

Domingo 02 de agosto

15 horas: Enciclopedia ilustrada de herramientas fantásticas. Un taller de dibujo y collage que propone imaginar máquinas y herramienta para resolver problemas, a partir de la combinación de diferentes elementos familiares o desconocidos. Para ello se trabajará en función de los objetos que nos rodean, ¿qué es una herramienta?, ¿para qué sirven? y ¿quiénes las utilizan? Con una amplia selección de imágenes de distintos objetos, instrumentos, artefactos y máquinas, cada participante podrá recortar, pegar, combinar e intervenir a su gusto.

Visitas guiadas en las Vacaciones de Invierno en el Museo Saavedra

Sábado 1/8 y domingo 2/8 a las 12 horas: Una visita guiada por la exhibición principal del museo, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación.

Sábado 1/8 a las 16 horas: Una visita guiada por las salas del museo, haciendo foco en detalles, historia y curiosidades de algunos de los muebles e instrumentos musicales destacados en la colección.

Domingo 2/8 a las 16 horas: Ecos de marfil. Un recorrido por los distintos objetos del museo realizados en marfil, para repensar el uso de este material a lo largo del siglo XIX y reflexionar sobre cómo ha ido cambiando nuestra mirada sobre el uso de ciertos materiales de origen animal.

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