Tres delincuentes extranjeros fueron detenidos por robar en un edificio del barrio de Belgrano. Uno de los imputados, de 38 años, registraba un antecedente por robo en poblado y en banda (2016). La División Enlace Interpol de la Policía de la Ciudad mediante un cotejo de huellas dactilares, que permitió puedo establecer que utilizaba otra identidad y que sobre él pesaba un pedido de captura internacional por diversos delitos. Además, registraba antecedentes por integrar grupos de delincuencia, alteración de dispositivos electrónicos con software malicioso y hurto de equipos móviles.

Otro de los detenidos, de 59 años, tenía 10 antecedentes por robos simples y robos agravados y afrontaba una pena unificada de 4 años y 9 meses de prisión. La tercera detenida es una mujer que registraba 3 causas judiciales, por encubrimiento (2025), hurto (2025) y robo (2026).

El procedimiento

El procedimiento lo realizaron efectivos de la Comisaría Vecinal 13C, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en el interior de un edificio ubicado en Roosevelt al 2600. Al arribar al lugar, los policías redujeron a una pareja. A otro de los involucrados lo encontraron en los pisos superiores. El personal ingresó al inmueble y advirtió que el hombre subía rápidamente por las escaleras, por lo que inició un seguimiento hasta el octavo piso, donde el imputado se arrojó hacia la séptima planta y resultó lesionado.

Posteriormente corroboraron que el llamado al 911 lo hizo un vecino que no se encontraba en su vivienda. Había observado mediante cámaras privadas la presencia de personas extrañas en el edificio. Tras registrar el lugar, los efectivos comprobaron que habían sido violentados departamentos del tercer piso, mientras que la puerta de acceso al edificio no presentaba daños. En el operativo se recuperaron dinero y joyas y se secuestraron una barreta, destornilladores, pinzas y una prensa hidráulica.

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