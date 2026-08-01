Este domingo 02 de agosto de 2026 se realizará un Festival en el Parque Ferroviario Colegiales (Molde y Vierry Arredondo= entre las 13 y las 18 horas.

🎤 Shows infantiles y bandas para toda la familia.

🍴 Talleres de Cocina y Alimentación Consciente para aprender, experimentar y divertirse con los sabores.

🎩 Espacio de Magia, donde la imaginación y el asombro serán protagonistas.

🌱 Talleres y Actividades de Huerta para conectar con la naturaleza y conocer más sobre el cuidado del ambiente.

🐾 Animales BA: espacio de adopción responsable y vacunación de mascotas.

♻️ Reparamóvil, un taller para reparar libros y muñecos que invita a descubrir que reparar también es una forma de cuidar el planeta.

⚽ Deportes para toda la familia, con estaciones simultáneas, circuitos lúdicos y actividades para moverse, jugar y aprender.

🎪 Además, habrá espacios de juego, talleres participativos, kermés y activaciones recreativas.

🍔 Y para hacer una pausa entre actividad y actividad, vas a encontrar foodtrucks con una variada propuesta gastronómica.

¡Sumate a Estación Vacaciones y viví una experiencia de música, espectáculos, juegos y actividades para compartir en familia! 💛🎶🌈

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