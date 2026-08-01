Este domingo 02 de agosto de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: La Cacería en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película de Dinamarca de 2012, dirigida por Thomas Vinterberg. Sinopsis: Tras un divorcio difícil, Lucas, un hombre de cuarenta años, ha encontrado una nueva novia, un nuevo trabajo y trata de reconstruir su relación con Marcus, su hijo adolescente. Pero algo empieza a ir mal: un detalle cualquiera, un comentario inocente y una mentira insignificante que se extiende como un virus invisible sembrando el estupor y la desconfianza en una pequeña población.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Ciclo de cine nórdico

El Museo Sarmiento durante el mes de agosto presenta el “Ciclo de cine nórdico”. El cine nórdico tiene una larga tradición que se remonta a los comienzos del siglo XX. En aquella primera década, y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, la industria cinematográfica danesa tuvo una posición dominante en el mercado europeo, sobre todo debido a la prolífica producción de la Nordisk Films. El cine de la región se caracteriza por la profundidad psicológica de los guiones y su descarnada honestidad, con una gran influencia del lenguaje teatral, en especial a partir de la obra del director sueco Ingmar Bergman con películas como Persona, El séptimo sello, Gritos y susurros y Escenas de la vida conyugal. En este ciclo disfrutaremos de films con origen en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, de directores renombrados y con interpretaciones de primerísimo nivel.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Cacería en el Museo Sarmiento”