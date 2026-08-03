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Nueva plaza en el barrio de Núñez

Ago 3, 2026 #Barrio de Núñez, #Espacios verdes, #Núñez, #Plaza
Nueva plaza en el barrio de Núñez

Se construirá una nueva plaza en el barrio de Núñez. En un predio que estaba cerrado, ubicado en la intersección de la calle Grecia y la Avenida General Paz. Este terreno se convertirá en un espacio público con una fuerte identidad verde. La nueva Plaza Grecia transformará un terreno que permanecía cerrado al público en un espacio verde abierto para el disfrute de los vecinos. La intervención eliminará la cartelería publicitaria, sumará nuevas áreas verdes y ofrecerá un lugar para el descanso, la recreación y el encuentro comunitario, además de contribuir a la biodiversidad y a mejorar el entorno urbano del barrio. Se conservará la mayor parte de la vegetación existente y se desarrollará un diseño paisajístico que respete las características naturales del lugar, integrando nuevos caminos internos y sectores de descanso sin alterar el paisaje.

La nueva Plaza Grecia va a contar con un sendero de trazado orgánico que recorrerá el predio, un sector central de césped para el descanso y canteros con especies que favorecen la presencia de aves y mariposas. Además, se incorporarán espacios de permanencia entre la vegetación para promover el encuentro y el disfrute del espacio público. También se construirá un nuevo cruce peatonal que conectará la plaza con el Mirador Grecia, ubicado frente al predio, fortaleciendo la integración entre ambos espacios públicos. Además, se incorporará señalización táctil para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual y garantizar condiciones de accesibilidad universal.

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