En la madrugada de este martes 04 de agosto de 2026, Facundo Moyano fue detenido en Belgrano. Todo comenzó a las 5 AM, en Avenida Del Libertador al 5400, tras un llamado al 911. Al llegar la Policía al lugar, el encargado del edificio declaró que Moyano y una joven, habían salido corriendo hacia la vía pública. Finalmente, la policía los encontró a unos 400 metros de la vivienda, cerca de Barrancas de Belgrano. A la joven la trasladaron al Hospital Pirovano mientras que a Moyano lo demoraron y lo llevaron a la Comisaría 13A. Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con TN indicó que la mujer tenía efectivamente signos de consumo y que estaba siendo atendida con un equipo de psiquiatras y psicólogos.

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