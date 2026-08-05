Días atrás, se produjo un robo a un comercio en Villa Urquiza. Personal de la Comisaría Vecinal 12C, mientras realizaba recorridas preventivas por la zona de Nahuel Huapi al 5300, fue alertado por un llamado al 911. Al llegar al lugar, los efectivos policiales visualizaron al sospechoso dándose a la fuga en bicicleta e iniciaron una persecución. Lograron interceptarlo, con la ayuda de un vecino del lugar, a pocos metros del comercio.

Durante la huida, al sujeto se le cayó de entre sus prendas un revólver que fue inmediatamente secuestrado. La damnificada manifestó que el hombre había ingresado al local exhibiendo un arma de fuego y exigiendo el dinero de la caja. Se procedió a la detención del delincuente quien quedó a disposición de la Justicia.

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