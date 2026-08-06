Una vecina nos mandó una foto junto con el siguiente mensaje: “Necesitamos que limpien la esquina donde estaba el cine (Av. Cabildo y Rivera). Siempre está sucio y hay un olor terrible. Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron los siguiente:

Hace años que soportamos eso.

Era un lindo cine, iba con mi hija cuando era pequeña. Como vecino, obviamente no me gusta como está.

¡Qué hagan un lindo edificio con locales abajo!

Está así desde la pandemia, antes funcionaba el cine. Para pasar hay que cruzar la vereda.

Da miedo caminar por ahí porque se caen los pedazos de techo.

Ya hace más de 5 años que cerró. Qué raro que no lo demolieron para hacer un edificio.

Vivo a 2 cuadras y el olor y la suciedad que hay en esa esquina es insoportable.

Pueden tirar un balde con lavandina en lugar de quejarse.

Sería bueno que lo utilizarán como un complejo de salas teatrales o para eventos culturales.

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