Una vecina nos mandó una foto junto con el siguiente mensaje: “Necesitamos que limpien la esquina donde estaba el cine (Av. Cabildo y Rivera). Siempre está sucio y hay un olor terrible. Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron los siguiente:
- Hace años que soportamos eso.
- Era un lindo cine, iba con mi hija cuando era pequeña. Como vecino, obviamente no me gusta como está.
- ¡Qué hagan un lindo edificio con locales abajo!
- Está así desde la pandemia, antes funcionaba el cine. Para pasar hay que cruzar la vereda.
- Da miedo caminar por ahí porque se caen los pedazos de techo.
- Ya hace más de 5 años que cerró. Qué raro que no lo demolieron para hacer un edificio.
- Vivo a 2 cuadras y el olor y la suciedad que hay en esa esquina es insoportable.
- Pueden tirar un balde con lavandina en lugar de quejarse.
- Sería bueno que lo utilizarán como un complejo de salas teatrales o para eventos culturales.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “La esquina donde estaba el cine”
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