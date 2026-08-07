Una vecina nos mandó una foto junto con el siguiente mensaje: “Quisiera denunciar el estado del paso a nivel de Blanco Encalada y Melián. Es tierra de nadie. No solo tiran basura y escombros que nadie levanta sino que los días de lluvia el camino para peatones se inunda”. Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron los siguiente:

Hace poco hicieron la vereda pero resulta que cuando llueve el agua queda estancada. Siempre está todo sucio, hicieron una construcción que no deja ver si viene el tren y el pasto está largo. Es un paso peatonal muy transitado (hay un jardín de infantes, el Hospital Pirovano) y encima, un paso para las bicicletas ya que la ciclovía se corta de un lado y sigue del otro lado de la vía.

Es una lástima que no se fijen en estas cosas. Es el único paso de peatones en barrera clausurada.

Hace muchos años que está así.

Al lado de las vías hubo una construcción que no sé qué finalidad tuvo. Sirvió para que dejaran más mugre, incluso sobre el costado que da a Blanco Encalada rompieron el alambrado. Un peligro total.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Paso a nivel de Blanco Encalada y Melián”