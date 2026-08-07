Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Belgrano R Correo de Lectores

Paso a nivel de Blanco Encalada y Melián

Ago 7, 2026 #Belgrano R, #Correo de Lectores, #Paso Nivel
Paso a nivel de Blanco Encalada y Melián

Una vecina nos mandó una foto junto con el siguiente mensaje: “Quisiera denunciar el estado del paso a nivel de Blanco Encalada y Melián. Es tierra de nadie. No solo tiran basura y escombros que nadie levanta sino que los días de lluvia el camino para peatones se inunda”. Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron los siguiente:

  • Hace poco hicieron la vereda pero resulta que cuando llueve el agua queda estancada. Siempre está todo sucio, hicieron una construcción que no deja ver si viene el tren y el pasto está largo. Es un paso peatonal muy transitado (hay un jardín de infantes, el Hospital Pirovano) y encima, un paso para las bicicletas ya que la ciclovía se corta de un lado y sigue del otro lado de la vía.
  • Es una lástima que no se fijen en estas cosas. Es el único paso de peatones en barrera clausurada.
  • Hace muchos años que está así.
  • Al lado de las vías hubo una construcción que no sé qué finalidad tuvo. Sirvió para que dejaran más mugre, incluso sobre el costado que da a Blanco Encalada rompieron el alambrado. Un peligro total.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Paso a nivel de Blanco Encalada y Melián

Entrada relacionada

Hojas de Otoño en el Museo Sarmiento

Cambio de sentido en Valentín Alsina

La esquina donde estaba el cine

Te has perdido

Archivo Cine gratis Museos

Hojas de Otoño en el Museo Sarmiento

9 agosto, 2026 admin
Alquiler Belgrano Clasificados Comercios Comercios en Belgrano Entrevistas Inmobiliarias Mudanzas Propiedades Venta

La mejor experiencia inmobiliaria

9 agosto, 2026 admin
Archivo Tránsito

Cambio de sentido en Valentín Alsina

8 agosto, 2026 admin
Alimentos Clasificados Delivery

Gluten Free

8 agosto, 2026 admin