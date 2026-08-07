Una vecina nos mandó una foto junto con el siguiente mensaje: “Quisiera denunciar el estado del paso a nivel de Blanco Encalada y Melián. Es tierra de nadie. No solo tiran basura y escombros que nadie levanta sino que los días de lluvia el camino para peatones se inunda”. Algunos vecinos que vieron la publicación en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron los siguiente:
- Hace poco hicieron la vereda pero resulta que cuando llueve el agua queda estancada. Siempre está todo sucio, hicieron una construcción que no deja ver si viene el tren y el pasto está largo. Es un paso peatonal muy transitado (hay un jardín de infantes, el Hospital Pirovano) y encima, un paso para las bicicletas ya que la ciclovía se corta de un lado y sigue del otro lado de la vía.
- Es una lástima que no se fijen en estas cosas. Es el único paso de peatones en barrera clausurada.
- Hace muchos años que está así.
- Al lado de las vías hubo una construcción que no sé qué finalidad tuvo. Sirvió para que dejaran más mugre, incluso sobre el costado que da a Blanco Encalada rompieron el alambrado. Un peligro total.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Paso a nivel de Blanco Encalada y Melián”
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