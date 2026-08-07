Muchos se hacen la siguiente pregunta: ¿Por qué consultar a un psicólogo? A continuación, encontrarás la respuesta.

Es sabido que la vida nos enfrenta a situaciones estresantes y por ello la angustia, los trastornos en los vínculos personales, las dificultades laborales, los conflictos familiares, las disfunciones sexuales y los problemas en la relación de pareja ameritan la consulta al profesional psicólogo.

En la vida suelen ocurrir quiebres o rupturas de vínculos amorosos importantes, ya sea por situaciones de duelo o por alejamiento de personas muy valiosas para el consultante (“mi pareja me dejó”, “falleció un ser al que yo amaba”), quedando el sujeto sumido en la depresión, la ira, la tristeza o bien la desesperanza.

Muchas veces, las relaciones interpersonales se vuelven difíciles y agresivas y el sujeto siente que no puede integrarse adecuadamente al ámbito laboral, familiar o ambos. En esos casos se produce un doloroso aislamiento no exento de sentimientos de minusvalía y falta de autoestima, pudiendo incluso el sujeto recurrir a alguna adicción como la bebida o las drogas.

Suele ocurrir que el sujeto al tiempo de atravesar una situación difícil o estresante (pérdida de un vínculo amoroso importante, de un familiar significativo, de un trabajo valorable) contrae una enfermedad psicosomática (autoinmune, cáncer, vitíligo, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, alergias, vasculitis, asma, psoriasis, etc.)

Todas estas situaciones suelen estar acompañadas de las más variadas sintomatologías: agorafobia, claustrofobia, inhibiciones, trastornos sexuales, compulsiones, trastornos de la alimentación, del sueño, tics nerviosos, crisis de pánico, crisis de angustia, sentimientos de impotencia, accesos de ira, sensación de vacío existencial, falta de autoestima, impotencia psíquica, etc.

Este es el momento de acudir a la consulta, para que el paciente pueda ser ayudado a tramitar estas situaciones difíciles en las que se encuentra atrapado, logrando así un mayor disfrute de su propia vida al recuperar su vitalidad y buena predisposición.

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