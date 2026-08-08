A partir de este sábado 8 de agosto hay un cambio de sentido en Valentín Alsina, entre Dr. Gerardo Armauer Hansen y Olleros, tendrá doble sentido de circulación. Además, estará permitido estacionar únicamente desde José Hernández hasta Dr. Gerardo Armauer Hansen, en sentido a José Hernández. El cambio será provisorio, con el objetivo de garantizar una alternativa de acceso al centro durante la ejecución de las obras viales en el corredor norte.

Una vecina nos envió el video que publicamos en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) junto con el siguiente comentario: Obviamente un desastre el cambio a doble mano de nuevo casi sin aviso, los autos en teoría solo podían estacionar una mano y están estacionando en las dos.

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