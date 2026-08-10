Si querés saber como podés agregar tu cuenta en la Guía de Instagram de Mi Belgrano, escribinos por mensaje de Instagram: @mibelgrano o por Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp: 11-4409-3466.
AGRIMENSURA
- Geomedición: @geomedicion
ALIMENTOS
- La Tarterie: @somoslatarterie
- Granja Campeón: @granja.campeon23
BUENOS AIRES
- Mi Belgrano: @mibelgrano
- Mi Belgrano Villa Urquiza: @mibelgranovillaurquiza
- Mi Buenos Aires Mi Ciudad: @mibuenosairesmiciudad
- Mi Belgrano Saavedra: @mibelgranosaavedra
CAFÉS
- Zia Dorita: @ziadorita
CLASES
- Clases de Piano: @roccoaguado
- Diseño y Decoración: @decomobi.centro
- Gym y Dance: @gym.dancing
- Taller de Arteterapia: @espacio_conectarte
COMERCIOS
- Mi Belgrano Comercios: @mibelgranocomercios
ESPECTÁCULOS
- Mi Belgrano Espectáculos: @mibelgranoespectaculos
MASCOTAS
- Hotel Canino y Felino: @HuellitasHospedaje
- Veterinaria El perro verde: @veterinaria_el_perro_verde
- Veterinaria Manimal: @manimalvet
- Veterinaría Santa Elena: @veterinariasantaelena
PUBLICIDAD
- Mi Belgrano Clasificados: @mibelgranoclasificados
PROPIEDADES
- Servicios Inmobiliarios: @lili.roselli.propiedades
- EC Propiedades: @ec_prop
- Inmobiliaria Tokio: @inmobiliaria.tokio
PSICÓLOGOS
- Lic. Adriana Lisondo: @licenciadaadrianalisondo
- Lic. Psicología Alejandra Inés Greco: @proyecto_atenea
REPARACIONES
- Mantenimiento en General: @electricista.adrian.g
- Plomería / Electricidad: @solucioneswalter
SEGURIDAD
- Seguridad Privada: @seguridadprivada100
TURISMO
- Mi Belgrano Turismo: @mibelgranoturismo
YOGA
- Maru Turner: @maruturner_
- Centro de Yoga: @centrodeyoga
VENTAS
- Garage Sales: @garagesales2027
- Umbo valijas: @umbojuguetes
- Aural Vestidos: @aural.design
- Outlet de lencería: @zendalenceriaok
Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
Recomendaciones para los lectores del aviso: “Guía de Instagram de Mi Belgrano”
- Diario Mi Belgrano: Contiene información de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y también de los barrios de la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón): Leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: También podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte para que sigamos creciendo mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Contiene información de la ciudad de Buenos Aires. Además se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. Leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, tus reclamos y además tus propuestas relacionados con los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra) al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
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