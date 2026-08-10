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Robo en un supermercado de Villa Urquiza

Ago 10, 2026 #policiales, #Robo, #Villa Urquiza
Robo en un supermercado de Villa Urquiza

Días atrás, se produjo un robo en un supermercado de Villa Urquiza. Personal de la Comisaría Vecinal 12C, mientras realizaba recorridas preventivas por la zona de Roosevelt al 5300, fue alertado por un llamado al 911. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el empleado damnificado, quien dijo que fue amenazado con un cuchillo y aportó las características físicas y la vestimenta del autor del robo. Con esa información se implementó de inmediato un operativo cerrojo.

Los policías, lograron localizar y detener al sospechoso sobre la calle Roosevelt a 200 metros del lugar. Durante el procedimiento se recuperó la mercadería sustraída y se secuestró el cuchillo utilizado para cometer el hecho. El sujeto quedó a disposición de la Justicia.

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