Este 11 agosto de 2026, Gustavo Cerati cumpliría 67 años (Nació en 1959 en la ciudad de Buenos Aires). El mítico músico, conoció a Héctor “Zeta” Bosio en 1979 cursando la carrera de Publicidad. A partir de 1982 los dos músicos comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocieron a Charly Alberti (baterista) y formaron Soda Stereo. La banda se inició en Belgrano, en la zona conocida como “Barrio River”. En sus comienzos ensayaban en una de las habitaciones de la casa donde vivía la familia Alberti, ubicada en Victorino de la Plaza y Barilari (En el año 2018, se descubrió una placa en la casa donde nació la banda). Luego, Soda Stereo tuvo una histórica sala de ensayo, el Estudio Supersónico que estaba ubicado en Rómulo Naón al 1900.
En mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación. Su “último concierto” lo hicieron en el Estadio Monumental. De ahí en más, Gustavo continuó su carrera como solista. Soda Stereo tuvo su reencuentro en la cancha de River en el año 2007 en un recital que denominaron: “Me verás volver”.
Otros lugares donde vivió
Entre 1989 y 1997, Cerati vivió en un edificio ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Basabilvaso. Entre 2001 y 2003 Gustavo Cerati vivió en una casa sobre la Av. Congreso, en el barrio porteño de Coghlan. Esto fue noticia hace poco, cuando descubrieron restos humanos enterrados en la medianera de donde había habitado el músico. Los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en 1984.
Fallecimiento
El 04 de septiembre de 2014, Gustavo Cerati falleció. Estaba internado en la clínica ALCLA (Vuelta de Obligado al 3100, barrio de Núñez) desde el 24 de octubre del 2010. Era común ver desfilar a sus fans dejando palabras de aliento en una pared ubicada frente a la clínica, con la ilusión que despertara del sueño.
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