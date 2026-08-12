Según una encuesta realizada a conductores por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, y la opinión que nos enviaron algunos vecinos, estos son algunos comportamientos de los automovilistas en las calles de la ciudad de Buenos Aires:
- Acelerán cuando se acercan a un semáforo que está en amarillo.
- Insultan a un conductor que molesta con sus maniobras.
- Si un conductor los insulta o les hace gestos, le devuelven los insultos o los gestos.
- Tocán bocina al conductor o peatón que se cruza en su camino.
- En una senda peatonal o en una esquina sin semáforo, no le dan prioridad de paso al peatón.
- No le dan prioridad de paso al vehículo que viene por su derecha en una intersección.
- Le hacen luces reiteradas al conductor de adelante para que acelere o se corra.
- Se agarraron alguna vez a trompadas con otro conductor por algún incidente en el tránsito.
- No utilizan las luces de giro.
- Estacionan en doble fila a la salida de los colegiales.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Comportamientos de los automovilistas”
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