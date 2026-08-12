Según una encuesta realizada a conductores por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, y la opinión que nos enviaron algunos vecinos, estos son algunos comportamientos de los automovilistas en las calles de la ciudad de Buenos Aires:

Acelerán cuando se acercan a un semáforo que está en amarillo.

Insultan a un conductor que molesta con sus maniobras.

Si un conductor los insulta o les hace gestos, le devuelven los insultos o los gestos.

Tocán bocina al conductor o peatón que se cruza en su camino.

En una senda peatonal o en una esquina sin semáforo, no le dan prioridad de paso al peatón.

No le dan prioridad de paso al vehículo que viene por su derecha en una intersección.

Le hacen luces reiteradas al conductor de adelante para que acelere o se corra.

Se agarraron alguna vez a trompadas con otro conductor por algún incidente en el tránsito.

No utilizan las luces de giro.

Estacionan en doble fila a la salida de los colegiales.

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