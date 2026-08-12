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Ago 12, 2026 #Clasificados, #Cursos, #Psicólogos, #Salud, #Talleres, #terapia, #Terapia Online
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La Lic. ALejandra Inés Greco (Psicóloga UBA) ofrece los siguiente servicios: Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por WhatsApp: 11-5047-1680 por Instagram: @proyecto_atenea o visitar su página Web: Web: www.proyectoatenea.com.ar

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