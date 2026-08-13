Un conductor perdió el control de su vehículo durante la madrugada de este jueves 12 de agosto de 2026 y chocó contra tres autos que estaban estacionados y se escapó. El hecho ocurrió poco después de las 5 AM en el barrio de Belgrano (Sucre al 2500), a una cuadra de la Avenida Cabildo. Según testigos, un Fiat Cronos impactó contra un Chevrolet Tracker, un Toyota Corolla y un Ford Fiesta (ninguno de los tres vehículos tenía ocupantes al momento del choque).
El conductor del Cronos llegó hasta la esquina de Sucre y Amenábar, se detuvo ante el semáforo pero cuando la luz cambió a verde, siguió en dirección a la Avenida Crámer donde dobló a la derecha. Las cámaras de seguridad de la zona podrían ser determinantes para establecer cómo ocurrió el choque e identificar al automovilista que escapó.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Chocó contra tres autos que estaban estacionados”
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