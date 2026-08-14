Dos vecinos de Colegiales, nos enviaron la siguiente nota. Después de años de reclamos vecinales y del incumplimiento de una ley que desde 2018 ordenaba la creación de un espacio verde en la esquina de Concepción Arenal y Enrique Martínez, finalmente avanza la construcción de la esperada Plaza Biro en Colegiales. La nueva plaza, de aproximadamente 2.100 m², sumará árboles, sectores de descanso, senderos accesibles, iluminación LED y nuevo mobiliario urbano. La obra también contempla mejoras en el entorno inmediato y fortalecerá la conexión con las plazas Mafalda y Clemente, conformando un corredor verde para el barrio.

El espacio fue bautizado por los vecinos como Plaza Biro, en homenaje a Ladislao José Biro, inventor, periodista y vecino ilustre de Colegiales. La concreción de esta plaza constituye una excelente noticia para Colegiales. Cada nuevo espacio verde mejora la calidad ambiental, promueve el encuentro entre vecinos y fortalece la identidad barrial. También demuestra que la participación ciudadana y la perseverancia pueden transformar los reclamos en políticas públicas concretas. La inauguración de la Plaza Biro marcará un nuevo capítulo para el barrio, sumando un espacio público que durante años fue esperado por la comunidad y que hoy comienza a hacerse realidad.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “La Plaza Biro en Colegiales”