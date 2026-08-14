Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Árboles Archivo MBMC

Las podas de seguridad

Ago 14, 2026 #Árbol, #MBMC, #Poda
Las podas de seguridad

Durante todo el año se realizan las podas de seguridad. Las mismas, consisten en el corte de las ramas de los árboles que interfieren con el cono de luz de las luminarias públicas de calles y avenidas, y con la visibilidad de las cámaras de vigilancia operadas por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Estas intervenciones puntuales menores, son indispensables para mejorar la seguridad pública.

El CMU hace el pedido de las cámaras a despejar. La Dirección General de Alumbrado Público (DGALUM) realiza los pedidos de despeje de luminarias y otras interferencias que pueda producir el arbolado, sumado a la recepción de pedidos y reclamos por parte de los vecinos. Mientras que la Dirección General de Arbolado (DGARBOL) se ocupa de realizar las podas. Los vecinos pueden realizar el pedido de poda de los árboles de su cuadra, para mejorar la visibilidad, a través de la página de Gestión Colaborativa.

En esta edición de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Agosto 2026, se pueden leer las siguientes notas:

Auspician Mi Buenos Aires Mi Ciudad:

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Las podas de seguridad

Entrada relacionada

La Plaza Biro en Colegiales

AMARU en el Teatro Picadero

La ciudad de los niños

Te has perdido

Archivo Colegiales Espacios Verdes Plazas

La Plaza Biro en Colegiales

17 agosto, 2026 admin
Espectáculos MBMC Teatro

AMARU en el Teatro Picadero

17 agosto, 2026 admin
Archivo Ciudad Niños

La ciudad de los niños

17 agosto, 2026 admin
Espectáculos Teatro

Una nueva versión de La Ratonera

16 agosto, 2026 admin