Durante todo el año se realizan las podas de seguridad. Las mismas, consisten en el corte de las ramas de los árboles que interfieren con el cono de luz de las luminarias públicas de calles y avenidas, y con la visibilidad de las cámaras de vigilancia operadas por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Estas intervenciones puntuales menores, son indispensables para mejorar la seguridad pública.



El CMU hace el pedido de las cámaras a despejar. La Dirección General de Alumbrado Público (DGALUM) realiza los pedidos de despeje de luminarias y otras interferencias que pueda producir el arbolado, sumado a la recepción de pedidos y reclamos por parte de los vecinos. Mientras que la Dirección General de Arbolado (DGARBOL) se ocupa de realizar las podas. Los vecinos pueden realizar el pedido de poda de los árboles de su cuadra, para mejorar la visibilidad, a través de la página de Gestión Colaborativa.

En esta edición de Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Agosto 2026, se pueden leer las siguientes notas:

Auspician Mi Buenos Aires Mi Ciudad:

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