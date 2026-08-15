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Día del niño en los Museos

Ago 15, 2026 #Chicos, #Día del niño, #Museo Saavedra, #Museo Sarmiento, #Museos, #Niño, #Niños
Día del niño en los Museos

Este domingo 16 de agosto de 2026, se puede disfrutar del Día del niño en los Museos. A las 15.30 horas, el Museo Sarmiento, ubicado en Cuba 2079, propone una tarde llena de arte, juego y compromiso con la naturaleza con el taller “Efecto Huella”. Es un espacio pensado para chicos y grandes donde van a revivir la gran pasión de Domingo F. Sarmiento por los animales. Sarmiento fue el gran impulsor de la primera Ley de Protección de Animales en nuestro país. Hoy, nos toca a nosotros continuar con su legado.

¿Qué van a hacer?

  • Afiche comunitario: Dejando la marca de tu animal preferido en un gran mural colectivo de papel Kraft.
  • Carnet de protector/a: Creá, estampá y llevate a casa tu propio carnet como símbolo de tu compromiso con el cuidado animal.
  • Sellos caseros: Aprendé a armar sellos reciclados con goma EVA, tapitas y corchos. ¡Una técnica simple para replicar en casa!…

Museo Saavedra

El día del niño en en los museos, también se podrá festejar en el Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309). De 14 a 17 horas habrá con un montón de actividades planificadas para pasar una tarde increíble en familia.

  • Letras para jugar: Taller de juegos literarios inspirado en La forma de las palabras. Después de recorrer la muestra, vamos a inventar una palabra que todavía no existe y sumarla al museo (15 a 17 horas en la Sala Moores).
  • Un ejército de papel: Soldados, jinetes y caballos se convierten en títeres de papel para imaginar el cruce de los Andes (14 a 17 horas en los Jardines).
  • El papel del juego: Taller de origami para transformar una hoja en un juguete lleno de movimiento e imaginación (14 a 17 horas en los Jardines).
  • El tesoro de don Juan Manuel: Una visita guiada para recorrer las salas, seguir pistas y descubrir un tesoro escondido (14 y 16 horas).
  • Sabadito por La Veredita Pequeña Orquesta: Canciones, historias y un viaje con la imaginación para presentar su segundo álbum (15 horas).
  • El jardín de los juegos: Juegos de madera, desafíos y pequeños torneos para compartir entre chicos y grandes (14 a 17 horas en los Jardines).

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