Este domingo 16 de agosto de 2026, se puede disfrutar del Día del niño en los Museos. A las 15.30 horas, el Museo Sarmiento, ubicado en Cuba 2079, propone una tarde llena de arte, juego y compromiso con la naturaleza con el taller “Efecto Huella”. Es un espacio pensado para chicos y grandes donde van a revivir la gran pasión de Domingo F. Sarmiento por los animales. Sarmiento fue el gran impulsor de la primera Ley de Protección de Animales en nuestro país. Hoy, nos toca a nosotros continuar con su legado.
¿Qué van a hacer?
- Afiche comunitario: Dejando la marca de tu animal preferido en un gran mural colectivo de papel Kraft.
- Carnet de protector/a: Creá, estampá y llevate a casa tu propio carnet como símbolo de tu compromiso con el cuidado animal.
- Sellos caseros: Aprendé a armar sellos reciclados con goma EVA, tapitas y corchos. ¡Una técnica simple para replicar en casa!…
Museo Saavedra
El día del niño en en los museos, también se podrá festejar en el Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309). De 14 a 17 horas habrá con un montón de actividades planificadas para pasar una tarde increíble en familia.
- Letras para jugar: Taller de juegos literarios inspirado en La forma de las palabras. Después de recorrer la muestra, vamos a inventar una palabra que todavía no existe y sumarla al museo (15 a 17 horas en la Sala Moores).
- Un ejército de papel: Soldados, jinetes y caballos se convierten en títeres de papel para imaginar el cruce de los Andes (14 a 17 horas en los Jardines).
- El papel del juego: Taller de origami para transformar una hoja en un juguete lleno de movimiento e imaginación (14 a 17 horas en los Jardines).
- El tesoro de don Juan Manuel: Una visita guiada para recorrer las salas, seguir pistas y descubrir un tesoro escondido (14 y 16 horas).
- Sabadito por La Veredita Pequeña Orquesta: Canciones, historias y un viaje con la imaginación para presentar su segundo álbum (15 horas).
- El jardín de los juegos: Juegos de madera, desafíos y pequeños torneos para compartir entre chicos y grandes (14 a 17 horas en los Jardines).
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Día del niño en los Museos”
- Si te gustó esta nota y querés que hagamos muchas más, podés realizar tu colaboración ($10, $100, $1.000, lo que puedas sirve). Nuestro alias es: mibelgrano (Allí podés realizar tu transferencia).
- Si vivís en el exterior, podés hacer tu aporte por Paypal (Usuario: mibelgrano@gmail.com).
- También podés colaborar y recibir todas las novedades con la suscripción digital a Mi Belgrano.
- Leer el diario Mi Belgrano.
- Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en la zona, visitá la sección: Mi Belgrano Clasificados.
- Para publicar en Mi Belgrano, también podés solicitar el Tarifario enviando un Email a: mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.
- Cuando buscás información de la ciudad podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Además, podés seguir el canal de Mi Belgrano en WhatsApp.
- Envianos tus comentarios, tus reclamos y/o tus propuestas al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Si querés recibir por Email, los avisos clasificados suscribite al Grupo: https://groups.google.com/g/mibelgranoclasificados
- También podés seguirnos en Instagram.
- Mientras que en Youtube, podés sumarte al canal Mi Belgrano TV.