El próximo 6 de septiembre de 2026 se estrena AMARU en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires (Pasaje Enrique S Discépolo 1857). Una obra escrita por Andrea Garrote. AMARU se presentará los días domingos a las 18 hs en el teatro Picadero. El elenco está integrado por Andrea Garrote, Marcos Ferrante, Fiamma Carranza Macchi y Julián Cnochaert. La Dirección es compartida por Andrea Garrote y Carolina Stegmayer. Las entradas se pueden adquirir en www.plateanet.com o en la boletería del teatro.
Sinopsis
Amaru, una joven cuyo nombre significa serpiente sagrada, irrumpe en las ruinas de una familia burguesa de clase media, revolucionando el estado de las cosas. Un pacto con el hijo para dejar de usar pantallas, una conversación con el padre que cambia su percepción del tiempo y el contacto afectivo con la madre, abren camino para entregarse a otra experiencia de la realidad.
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