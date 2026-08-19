Consultamos a los vecinos acerca de cuáles son las esquinas más peligrosas y nos respondieron lo siguiente:

En el cruce de Rivera y Ciudad de la Paz, pasa un colectivo a gran velocidad. Es una esquina complicada.

En Conde y Rivera cada 20 días chocan.

Hace un par de meses, aproximadamente, un colectivo atropelló a un hombre que cruzaba en Cabildo y Olleros. En esa esquina hay semáforo de un lado y del otro no, por eso es peligrosa.

Se necesitan reductores de velocidad en Rivera entre Moldes y Vidal.

Elcano parece una autopista.

En Echeverría y O’Higgins siempre se produce algún choque.

Reclaman semáforos, pero no se puede poner uno en cada esquina porque el tránsito quedaría estancado. Lo que hace falta es que los automovilistas le den prioridad a los peatones en las esquinas. Además, deben recordar que la prioridad de paso la tiene el auto que viene circulando por la derecha. En síntesis, falta educación vial.

Más opiniones

Roosevelt desde Crámer hasta Cabildo parece un autopista. ¿Dónde están los Agentes de tránsito?

En Vuelta de Obligado hace falta poner semáforo en la intersección con Olazábal y en el cruce con Blanco Encalada.

Hay que empezar a peatonalizar algunas calles.

Tienen que poner lomas de burro en Amenábar.

Los autos que circulan por Delgado doblan hacia Elcano sin importarles los peatones que están cruzando. A mí casi me atropella una 4×4, la tuve que esquivar. Si era una persona anciana, no la cuenta.

Cruzar Naón o Melián, desde La Pampa hasta Olazábal es complicado. A pesar del empedrado, los autos pasan muy rápido.

El tramo de Quesada entre Vuelta de Obligado y Cuba es un desastre.

¿Y si prueban con frenar en las esquinas?

Es un peligro cruzar en Roosevelt y Ciudad de la Paz, los autos no ceden el paso.

En Amenábar y Juramento, algunos peatones no respetan el semáforo ni tampoco miran al cruzar la ciclovía.

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