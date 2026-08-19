Consultamos a los vecinos acerca de cuáles son las esquinas más peligrosas y nos respondieron lo siguiente:
- En el cruce de Rivera y Ciudad de la Paz, pasa un colectivo a gran velocidad. Es una esquina complicada.
- En Conde y Rivera cada 20 días chocan.
- Hace un par de meses, aproximadamente, un colectivo atropelló a un hombre que cruzaba en Cabildo y Olleros. En esa esquina hay semáforo de un lado y del otro no, por eso es peligrosa.
- Se necesitan reductores de velocidad en Rivera entre Moldes y Vidal.
- Elcano parece una autopista.
- En Echeverría y O’Higgins siempre se produce algún choque.
- Reclaman semáforos, pero no se puede poner uno en cada esquina porque el tránsito quedaría estancado. Lo que hace falta es que los automovilistas le den prioridad a los peatones en las esquinas. Además, deben recordar que la prioridad de paso la tiene el auto que viene circulando por la derecha. En síntesis, falta educación vial.
Más opiniones
- Roosevelt desde Crámer hasta Cabildo parece un autopista. ¿Dónde están los Agentes de tránsito?
- En Vuelta de Obligado hace falta poner semáforo en la intersección con Olazábal y en el cruce con Blanco Encalada.
- Hay que empezar a peatonalizar algunas calles.
- Tienen que poner lomas de burro en Amenábar.
- Los autos que circulan por Delgado doblan hacia Elcano sin importarles los peatones que están cruzando. A mí casi me atropella una 4×4, la tuve que esquivar. Si era una persona anciana, no la cuenta.
- Cruzar Naón o Melián, desde La Pampa hasta Olazábal es complicado. A pesar del empedrado, los autos pasan muy rápido.
- El tramo de Quesada entre Vuelta de Obligado y Cuba es un desastre.
- ¿Y si prueban con frenar en las esquinas?
- Es un peligro cruzar en Roosevelt y Ciudad de la Paz, los autos no ceden el paso.
- En Amenábar y Juramento, algunos peatones no respetan el semáforo ni tampoco miran al cruzar la ciclovía.
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