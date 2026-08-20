Este 20 de agosto de 2026, Villa Pueyrredón cumple 119 años. Actualmente este barrio pertenece a la Comuna 12 junto a Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra. Está limitado por las siguientes calles: Salvador María del Carril, Av. De los Constituyentes, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), vías del FF.CC. Mitre (ramal Suárez) y Campana.

Las tierras que eran de propiedad de don Manuel Santiago Altuve, y dependientes del partido de San Martín, se incorporaron a los límites de Buenos Aires cuando en febrero de 1888 se aprobó el nuevo plano de la ciudad. En estas tierras se encontraba la estación Kilómetro 14 del Ferrocarril Central Argentino, la que en 1907 recibió la denominación de Pueyrredón, en homenaje al brigadier general Juan Martín de Pueyrredón. El 20 de agosto marca el aniversario del barrio, establecido por la asamblea vecinal organizada por Enrique Pereda, fundador y primer presidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Pueyrredón. Desde su creación, Villa Pueyrredón ha sido un lugar conocido por su encanto y su fuerte sentido de comunidad. Con el predominio de sus casas bajas y la tranquilidad de sus calles. Con infinidad de comercios ubicados sobre la Av. Mosconi, Nazca y Artigas.

Festejos

Mañana, viernes 21 de agosto de 17 a 19:30 horas en la Sede Comunal 12 – Planta Baja (Holmberg 2548) , los vecinos están invitados a celebrar el aniversarios de Villa Pueyrredón y el día del niño. Una tarde especial con propuestas culturales para disfrutar en familia. Durante la jornada se inauguraran dos nuevas muestras: En la Galería de Arte, una exposición del Taller Casa Helguera, referente artístico de Villa Pueyrredón. En Rincón-ART, una muestra del Taller de Arte Integral del Club de Chicos Coghlan. Además, habrá música en vivo de la mano del grupo Justo a Tiempo, stands de instituciones del barrio (como las Bibliotecas Populares Pueyrredón Norte y Pueyrredón Sud); la querida historiadora Azucena Contino, representando a la junta historica del barrio de Villa Pueyrredón y muchas propuestas para celebrar juntos la identidad, la cultura y la creatividad.

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