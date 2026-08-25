Este martes 25 de agosto de 2026 por la mañana, alrededor de la 9:20 horas, falleció una mujer en Cabildo al 400, entre Jorge Newbery y Maure. La víctima de 78 años, viajaba en el colectivo de la línea 67 y cuando estaba bajando en la parada ubicada sobre Cabildo, uno de sus pies habría quedado enganchado. El chofer no habría advertido lo que estaba sucediendo y retomó la marcha. La pasajera fue entonces arrastrada durante varios metros y terminó debajo del colectivo. Personal de Bomberos debió trabajar en el lugar para retirar el cuerpo y personal del SAME constató la muerte.
El chofer de la línea 67, un joven de 27 años, sufrió una crisis nerviosa y recibió asistencia médica en el lugar. Mientras los peritos realizaban tareas, el colectivo permaneció detenido dentro del corredor exclusivo. Preservaron la zona para permitir las diligencias judiciales. El tránsito por el Metrobús quedó interrumpido, por lo que las líneas que habitualmente circulan por los carriles exclusivos fueron desviadas hacia los carriles destinados al tránsito general.
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