Aquí podés encontrar Profesionales en Belgrano y alrededores, de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y de la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Puerreydón, Saavedra y Coghlan). Si querés promocionar tu actividad profesional, no puede faltar tu aviso en esta sección. Para publicar en Mi Belgrano, podés solicitar el Tarifario enviando un Email a mibelgrano@gmail.com o un WhatsApp al 11-4409-3466.

INGENIERO AGRIMENSOR JOSÉ MARÍA SEOANE (MATRÍCULAS: 2910 – PCIA. BS. AS. 3634 – CABA: Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

CONTADORA PAULA LARES RODRÍGUEZ (Mat: Tomo 409 – Folio 147): No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422.

No pagues impuestos de más. Liquidación de nómina, convenios, contratos, inspecciones, sociedades, auditorías contables. Para más información podés contactarla por Email: ciacontables@gmail.com o por Instagram: @plrcontables o por WhatsApp: 11-6475-5422. DARIO CONSIGLIERI – CONTADOR PÚBLICO: Contador Público, asesora a Pymes, Comercios y Profesionales en los siguientes temas: Impuestos, Monotributo y Sueldos. Para más información pueden contactarlo por Email: dconsiglieri@outlook.com o por WhatsApp: 15-6140-7015.

Dr. FRANCISCO VILLAFAÑE: Pediatra, neonatólogo y Homeópata. Atiende en su consultorio de Amenabar 2224 (barrio de Belgrano) y también a través de Videollamadas. Si desean más información, lo pueden contactar por WhatsApp al: 11-4411-4142.

Más Profesionales en Belgrano y alrededores

LIC. ALEJANDRA INÉS GRECO (MN: 72794): Terapia Online. Sesiones de Psicología. Biodecodificación. Constelaciones Familiares. Eneagrama – Regresiones. Transgeneracional. Psicoterapia – Cursos y Talleres. Para más información la pueden contactar por por Instagram: @proyecto_atenea o por WhatsApp: 11-5047-1680.

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Consultas por Email: licenciadalisondo@hotmail.com o por WhatsApp: 11-5127-8094. MIRIAM RUDAEFF: Médica Psicoanalista. Brinda atención Presencial en Belgrano y atención Online a pacientes de Habla Hispana de todo el mundo. Para más información pueden visitar su Página Web: www.miriamrudaeff.com.ar y la pueden contactar por Email: miriamrudaeff@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6537-6868.

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